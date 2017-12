Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erhält einen millionenschweren Zuschuss vom Bund für den Glasfaserausbau. dpa

Der Betrag aus dem Förderprogramm beläuft sich auf knapp 3,2 Millionen Euro, wie das Bundesverkehrsministerium in Berlin am Dienstag mitteilte. Insgesamt werden bundesweit rund 375 Millionen Euro an Landkreise und Kommunen in unterversorgten Regionen vergeben, so dass auch dort superschnelles Internet zur Verfügung stehen kann. Davon sollen mehr als 100 000 Haushalte und mehr als 10 000 Unternehmen profitieren.