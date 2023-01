Statistik : Eifelkreis ist spitze im Land: Nirgend ist die Bevölkerung so gewachsen wie in Bitburg-Prüm

Der Eifelkreis hat bei der Einwohnerzahl kräftig zugelegt. Foto: tv/Kreisverwaltung Eifelkreis

Trier Die Bevölkerung in der Region ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Nirgends aber ist das Plus an Einwohnern so groß wie im Eifelkreis.

Nirgends in Rheinland-Pfalz ist die Bevölkerung in den vergangenen Jahren so sehr gewachsen, wie im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Seit 2011 hat sich die Zahl der Einwohner dort um 8,1 Prozent erhöht. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Bevölkerungsstatistik des Statistischen Landesamtes hervor.

103.519 Bürger lebten Ende vergangenen Jahres im Eifelkreis, 7.744 mehr als zur Volkszählung im Mai 2011. Innerhalb der Landkreise liegt der Eifelkreis damit bei der Bevölkerungsentwicklung im Land an der Spitze, gefolgt von Trier-Saarburg, wo die Einwohnerzahl um 7,4 Prozent auf 153.845 gewachsen ist. Die Bevölkerung im Kreis Bernkastel-Wittlich ist in der Zeit um 3,5 Prozent (115.141 Einwohner) gewachsen, die der Stadt Trier um 6,3 Prozent (112.357). Verlierer in der Region ist der Kreis Vulkaneifel mit einem Minus von 0.3 Prozent. Dort lebten Ende 2022 insgesamt 163 Menschen weniger als im Mai 2011. Im vergangenen Jahr allerdings wuchs die Bevölkerung in der Vulkaneifel um 1,5 Prozent bzw. um 902 Bewohner. Was den Zuwachs 2022 betrifft, belegt auch dabei der Eifelkreis den Spitzenplatz im Land mit einem Plus von 2,5 Prozent. 2.560 neue Einwohner wurden innerhalb eines Jahres bei den Einwohnermeldeämtern in dem Kreis angemeldet. Die Bevölkerung in Trier-Saarburg wuchs im vergangenen Jahr um 1,8, in Bernkastel-Wittlich um 1,7 und in Trier um 1,6 Prozent.

Auch in anderen Teilen des Landes ist die Zahl der Einwohner im vergangenen Jahr gewachsen. Das Statistische Landesamt erklärt das mit einer Zunahme der Zuwanderung. 2022 kamen über 48.000 Menschen aus der Ukraine ins Land.

Zum Jahresende 2022 lebten rund 4,2 Millionen Menschen in Rheinland-Pfalz. Das seien mehr Menschen als jemals zuvor in der 75-jährigen Landesgeschichte, heißt es in der Mitteilung des Landesamtes. Zum Vergleich: 1950 waren es ziemlich genau drei Millionen.

Laut der Bevölkerungsstatistik stieg die Zahl der in Rheinland-Pfalz lebenden Ausländer vom Jahresende 2021 bis zum Jahresende 2022 um mehr als 65.400 auf rund 566.600. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von mehr als 13 Prozent. Fast jeder siebte Rheinland-Pfälzer verfügt somit nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit, wie die Statistiker vorrechneten.