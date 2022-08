Freizeit : Zu Fuß über den Eifelsteig: Was der berühmte Wanderweg zu bieten hat

Der Eifelsteig bietet an vielen Stellen einen großartigen Blick auf die Natur. Foto: Matthias Vergers-Geisinger

Kornelimünster/Trier Der Eifelsteig ist eine Herausforderung, doch er belohnt die Wanderer auch mit der Schönheit der Eifel. Rund 8000 Meter geht es auf seinen Pfaden bergab – und fast genauso weit wieder hinauf.

Wo fängt der Eifelsteig an und wo endet er?

Der Eifelsteig beginnt in Kornelimünster, einer kleinen Ortschaft an der Inde im Münsterländchen, im Grenzbereich der Städte Aachen und Stolberg, und liegt im südöstlichen Aachen. Das Ende des Eifelsteigs liegt in Trier. Deshalb sprechen viele Wanderfreunde auch vom „Wanderweg von Aachen bis Trier“. Die Strecke umfasst einen 313 Kilometer langen Fernwanderweg in der Eifel. Bekannte Stationen auf der Route sind das Hohe Venn, das Rurtal, der Nationalpark Eifel, die Vulkaneifel und die Südeifel. Die Strecke hat es in sich: Insgesamt gilt es 15.758 Höhenmeter zu überwinden. Davon geht es 7746 Meter bergauf und 8014 Meter bergab.

Der Eifelsteig hat ein eigenes Wander-Emblem, das in den Farben Grün-Gelb-Blau gehalten ist. Das Grün steht für die grüne Landschaft, das Gelb für die Ginster- und Rapsblüten, das Blau für den Himmel und die Maare. Die Maare sind typisch für die Eifel: Es sind kreisrunde Seen mit Wasser umrahmt von bewaldeten Hängen. Sie werden poetisch auch als „Augen“ der Eifel-Region bezeichnet. Sie sind von jeher Symbole für die Eifel, zieren zahlreiche Postkarten und sind als Naturdenkmäler vielen Menschen eine Reise wert. Die Ginster- und Rapsblüten nennt der Eifeler auch stolz „Eifelgold“. Das Wander-Emblem wird durch Wegweiser mit genauen Standortangaben sowie Höhenmetern, UTM-Koordinaten und touristischen Punkten ergänzt.

Wie viele Etappen hat der Eifelsteig?

Der Eifelsteig hat 15 Etappen von unterschiedlicher Länge. Die erste und kürzeste Etappe erstreckt sich über 14 Kilometer durch Nordrhein-Westfalen, beginnt in Kornelimünster und endet in Roetgen. Die längste Etappe über 29 Kilometer geht von Bruch nach Kordel, beide Gemeinden liegen in Rheinland-Pfalz.

Wie schwierig ist eine Wanderung über den Eifelsteig?

Der Eifelsteig ist durchaus anspruchsvoll, vor allem, wenn man mehrere Tage am Stück unterwegs ist. Ungeübte Wanderfreunde werden die 15.758 Höhenmeter spüren, die es zu überwinden gilt. Der Schwierigkeitsgrad variiert je nach Etappe zwischen leicht, mittel und schwer. Einige der Etappen kann man auch als Tagesetappe erwandern, öffentliche Verkehrsmittel bringen die Wanderer an den gewünschten Startpunkt.

Viele Reiseveranstalter, die sich auf Wanderreisen spezialisiert haben, bieten auch mehrtägige Pauschalarrangements an. Oft beinhalten diese Pakete nicht nur die Übernachtungen, sondern auch den Transport des Gepäcks und Lunchpakete.

Welche Sehenswürdigkeiten am Eifelsteig sollte man beachten?

Die wichtigste Sehenswürdigkeit am Eifelsteig ist natürlich die Natur. Das Hohe Venn, das Rurtal, der Nationalpark Eifel, die Vulkaneifel und die Südeifel bieten eine abwechslungsreiche und einzigartige Landschaft. Besuche des historischen Städtchens Monschau, des Kneipp-Kurorts Gemünd, des pittoresken Blankenheim und Hillesheim mit seiner Stadtmauer lohnen sich. Hillesheim gilt als die Krimihauptstadt der Eifel, und viele Geschäfte lassen sich bei ihrem Angebot und der Namensgebung davon inspirieren.

Das Kloster Steinfeld aus dem frühen 12. Jahrhundert ist auf einer Anhöhe gelegen und bietet ein schönes Fotomotiv. Der Wasserfall Dreimühlen zählt zu den schönsten der Region. In Manderscheid kann man sich im Maarmuseum über die Eifeler Maare informieren, und die größte Mausefalle samt dem passenden Mausefallenmuseum findet man im Ort Neroth. Als letztes Etappenziel wartet Trier mit seinen monumentalen Bauwerken.

Ist der Eifelsteig ein Pilgerweg?

Nein, der Eifelsteig ist kein offizieller Pilgerweg. Trotzdem steht es natürlich jeder Pilgerin und jedem Pilger frei, den Eifelsteig entlang zu pilgern und so zu einem persönlichen Pilgerweg zu machen. Mit dem offiziellen Jakobsweg hat der Eifelsteig aber beispielsweise nichts zu tun.

Welche Partnerwege hat der Eifelsteig?

Der Eifelsteig hat einige Partnerwege, die teilweise auch als Zubringer zum Eifelsteig dienen. Namentlich sind das die Inderoute, der Hochkelberg Panorama-Pfad, der Hinterbüsch-Pfad, die Heckenlandroute, der Grafschaft-Pfad, der Gerolsteiner Keltenpfad, der Gerolsteiner Felsenpfad, die Eifelsteig-Erlebnisschleife Meulenwaldroute, die Burgen-Route und der 2-Bäche-Pfad.

Gibt es Unterkünfte für Wanderer am Eifelsteig?

Es gibt viele Arten von Unterkünften entlang des Eifelsteigs: Hotels, Ferienwohnungen, Jugendherbergen und Campingplätze. Für jeden Geldbeutel finden Wanderer hier die passende Übernachtungsmöglichkeit nach einer anstrengenden Wanderung.

Was ist der Eifelsteig-Wanderbus?