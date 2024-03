Einschränkungen im Bahnverkehr Wann wieder ein Zug von Trier nach Köln über die Eifelstrecke fahren kann

Es geht voran auf der Eifelstrecke: Bis zum Sommer sollen die Arbeiten zum Wiederaufbau der bei der Flutkatastrophe 2021 fast komplett zerstörten Bahnverbindung von Trier-Ehrang über Gerolstein nach Köln abgeschlossen sein. Das verkündete die zuständige Projektleiterin der Bahn, Ulrike Ludewig, am Montag. Von da an könnte es wieder einen durchgängigen Zugverkehr auf der gesamten Strecke geben. Könnte. Denn direkt nachdem die Flutschäden beseitigt und die 163 Kilometer lange Strecke wieder aufgebaut und modernisiert ist, beginnt das nächste Mammutprojekt: Die Elektrifizierung der Eifelstrecke. Mit den ersten Arbeiten dafür soll Ende Mai zwischen Auw an der Kyll und Gerolstein begonnen werden.