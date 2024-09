Klimaneutralität Eigentümerverband: Wärmewende in Rheinland-Pfalz stagniert

Rund 40 Prozent der Haus und Grund-Mitglieder seien bei entsprechender Kostentransparenz und Förderung für einen Anschluss- und Benutzungszwang an ein neues Fernwärmenetz offen. Allerdings lasse die kommunale Wärmeplanung vielerorts auf sich warten. Der Landesvorsitzende Christoph Schöll appellierte an die Landesregierung, dass es in den nächsten Jahren zu keinem Stillstand kommen dürfe. „Das Land sollte die Städte und Gemeinden bei der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung großzügig unterstützen.“