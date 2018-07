später lesen Eilantrag gegen Gefahrstofflager Lingenfeld: „Reale Gefahr“ Teilen

Einen Eilantrag gegen den Betrieb des US-Gefahrstofflagers in Lingenfeld (Kreis Germersheim) hat eine Bürgerinitiative beim Verwaltungsgericht Neustadt gestellt. Das Lager sei formell erst in Betrieb gegangen, nachdem die bis zum 18. Januar 2014 gültige Genehmigung der Kreisverwaltung Germersheim abgelaufen war, sagte Dietmar Bytzek von der Initiative am Mittwoch. dpa