Ein Autofahrer, zwei Polizeieinsätze

Saarlouis Obwohl ihm wenige Stunden zuvor der Führerschein abgenommen worden war, hat ein betrunkener Autofahrer seinen Wagen nicht stehenlassen. Er kam aber nach einem Unfall nicht weit. Zuerst fiel sein Wagen in der Nacht zum Sonntag einer Polizeistreife auf einem Parkplatz auf, wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilte.

Wenige Stunden später fuhr ein Auto in Saarlouis ein Verkehrszeichen um. „Durch den Aufprall löste sich der Bakenfuß des Verkehrszeichens und flog in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts am Fahrbahnrand“, heißt es im Polizeibericht. Das Fahrzeug wurde am Unfallort zurückgelassen, der Fahrer flüchtete. Die Beamten erkannten das Auto aber wieder - und fanden den mutmaßlichen Unfallfahrer erheblich alkoholisiert in seiner Wohnung. Nach einer zweiten Blutprobe erwarten den Mann nun mehrere Strafverfahren.