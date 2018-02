später lesen Ein Badetoter an der Saar im vergangenen Jahr FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Twittern

Teilen



In saarländischen Gewässern ist 2017 ein Mensch ums Leben gekommen. Im Vorjahr waren zwei Menschen ertrunken. Der Mann starb im vergangenen August in einem Fluss, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag im niedersächsischen Bad Nenndorf mitteilte. Bundesweit registrierten die Retter einen Rückgang der Badetoten auf rund 400, fast ein Viertel weniger als 2016. dpa