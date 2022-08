Kreis Ahrweiler : Ein Fischreiher verirrt sich bei Fisch-Meyer

Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein Fischreiher ist in einem von der Flutkatastrophe im Ahrtal beschädigten ehemaligen Fischgeschäft in Bad Neuenahr-Ahrweiler gestrandet. „Wie der Reiher in die nicht frei zugängliche und in der Renovierung befindliche Baustelle gelangen konnte, war nicht zu ermitteln“, berichtete die Polizei am Sonntag.

Möglicherweise habe sich das Tier in dem ehemaligen Fischhandel namens Fisch-Meyer ein günstiges Mittagsmahl erhofft.

Mehrere besorgte Anwohner hätten sich am Sonntag gemeldet, weil es dem Vogel augenscheinlich nicht gelungen sei, sich selbst aus seiner Lage zu retten, hieß es. Schließlich sei es gelungen, den Inhaber des Hauses zu erreichen und mit seiner Hilfe Zutritt zu den Räumen zu bekommen. „Mit vereinten Kräften und viel „Reihergeflüster“ konnte das Tier aus seiner misslichen Lage befreit werden“, heißt es im Polizeibericht.

