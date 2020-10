Ein gefährliches Doppel: Corona und Grippe

Mainz Experten sind besorgt, dass sich Corona- und Influenzaviren in der bevorstehenden Grippesaison parallel verbreiten und damit das Gesundheitssystem stark herausfordern. Ein kleiner Pieks kann zwar nicht gegen Corona, wohl aber gegen Grippevirus schützen.

Influenzaviren, die die Grippe hervorrufen, zirkulieren nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) schon im Herbst. Die Impfung sollte, so rät das Gesundheitsministerium, bis spätestens Mitte Dezember verabreicht werden. In der ausgesprochen heftigen Saison 2017/18 starben nach RKI-Angaben in Deutschland etwa 25 000 Menschen an einer Influenza.