Kunstraub Das FBI ermittelt: Wer kennt den Echternacher Eigentümer eines Gemäldes?

Luxemburg/Washington · Wem gehört das in den USA jetzt aufgetauchte rätselhafte Gemälde? Ermittler der Sicherheitsbehörde FBI forschen nun in Luxemburg nach dem Eigentümer. Was bislang zu dem mysteriösen Fall bekannt ist.

03.05.2024 , 06:00 Uhr

Das FBI sucht den wahren Luxemburger Gemälde-Eigentümer. Foto: US-Botschaft in Luxemburg Foto: US-Botschaft in Luxemburg