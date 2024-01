Notfall Ein Mann verletzt bei Deckeneinsturz in Saarbrücken

Saarbrücken · Bei einem Deckeneinsturz in einer Wohnung in Saarbrücken ist ein Mann am Neujahrstag verletzt worden. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Gesundheitszustand des 48-jährigen war am Montagabend unbekannt, wie die Polizei mitteilte.

02.01.2024 , 05:36 Uhr

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Er konnte jedoch noch selbständig den Nachbarn bitten, Rettungskräfte zu alarmieren. Die Polizei war am späten Montagnachmittag zu dem Mehrparteienhaus im Stadtteil Burbach gerufen worden, hieß es in der Mitteilung. Aus der Beton-Zwischendecke in der Erdgeschosswohnung brachen demnach Trümmer heraus, die den Bewohner am Oberkörper verletzten. Ein vollständiges Loch sei nicht entstanden. Da nicht klar war, ob das zweistöckige Gebäude für die anderen Bewohner und Bewohnerinnen noch sicher ist, wurde es evakuiert. Sieben Personen waren davon betroffen. Die Bauaufsichtsbehörde wird das Haus laut Mitteilung am Dienstag überprüfen. © dpa-infocom, dpa:240102-99-465044/2

(dpa)