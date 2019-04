später lesen Ein Mensch bei Brand in Ludwigshafen durch Rauchgas verletzt Teilen

Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Ludwigshafen ist am Sonntag ein Mensch verletzt worden. Die Person habe Rauchgas eingeatmet und sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, war zunächst unklar. dpa