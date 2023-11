Porträt „Merde alors!“ – Jetzt ist Jean Asselborn weg

Als Jean Asselborn vor gut 19 Jahren Luxemburgs Außenminister wird, heißt sein Kollege in Deutschland noch Joschka Fischer und der Irak-Krieg war kurz zuvor beendet. Heute ist wieder eine Grünen-Politikerin im Amt. Und mit Annalena Baerbock scheint sich der Grandseigneur der europäischen Außenpolitik wahrhaft gut zu verstehen. In einem Spiegel-Interview haben beide gestanden, eine Rollenverteilung vereinbart zu haben. „Es gibt Themen, über die ein Luxemburger klarer sprechen kann“, sagt Asselborn. Ein eigenes Fotoalbum hat die gut 30 Jahre jüngere Amtskollegin ihm zum Abschied nach mehr als 200 Ministerräten in Brüssel geschenkt. Gemeinsame Momente, zur Erinnerung.