„Ein Spiegelbild des Vereins“: Mainzer Sieg mitten im Chaos

Mainz Corona-Fälle, Quarantänemaßnahmen, überraschender Coup: Mainz 05 erlebt eine turbulente Woche mit Happy End gegen RB Leipzig. Sportdirektor Martin Schmidt ist stolz, der wundersame Weg unter Chefcoach Bo Svensson geht in der neuen Spielzeit weiter.

Nach der spontanen Party in der Fankurve hatten die Anhänger des FSV Mainz 05 noch immer nicht genug. Am Ausgang der modernen Arena warteten sie auf ihre Fußball-Helden, die zuvor in einer absoluten Notbesetzung Titelaspirant RB Leipzig mit 1:0 niedergerungen hatten. „Eine Chance ist immer da, wir waren topfit über 102 Minuten. Riesenkompliment an alle und Bo Svensson. Hut ab, das war ein Spiegelbild des Vereins“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt nach dem Coup, der der um zehn Profis dezimierten Truppe gegen ein Champions-League-Team um Stars wie André Silva und Christopher Nkunku gelang.