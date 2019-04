später lesen Ein Toter bei Frontalzusammenstoß: Verletzte Teilen

Bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe Landaus in der Pfalz ist am Samstag ein 30 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. In dem entgegenkommenden Auto wurde der 66 Jahre alte Fahrer schwer verletzt, zwei andere Insassen erlitten leichte Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. dpa