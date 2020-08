Ein Toter bei Unglück mit Heißluftballon

Urbar Der Absturz eines Heißluftballons mit sieben Insassen macht eine aufwendige Rettungsaktion notwendig. Einem Mann können die vielen Helfer aber trotzdem nicht das Leben retten.

Der Ballon sei dann bergabwärts in Richtung Rhein gerutscht und habe sich oberhalb eines Tunnelportals in einem steilen, unwegsamen Gelände in Bäumen verfangen. In einer schwierigen Rettungsaktion, an der auch Höhenretter aus Boppard beteiligt waren, konnten die drei noch in dem Korb verbliebenen Menschen geborgen werden.