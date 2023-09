Wetter Ein Toter bei Unwetter in Rheinland-Pfalz

Besonders stark zu sehen waren die Auswirkungen des Unwetters etwa in Worms und Umgebung. Hagelschauer haben die Stadt und die Weinberge in der Region am Dienstag in eine winterliche Landschaft verwandelt und einige Schäden verursacht. Fotos der Feuerwehr zeigen, wie der Hagel die Straßen der Stadt in Rheinland-Pfalz so bedeckt, dass es wie eine dünne Schneedecke wirkt.