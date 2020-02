Ein Toter bei Wohnungsbrand in Saarbrücken

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archiv.

Saarbrücken Bei einem Wohnungsbrand in Saarbrücken ist ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war am frühen Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Alt-Saarbrücken ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.



