Verkehr Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfällen mit Motorrädern

Bei mehreren Unfällen von Motorradfahrern sind am Wochenende ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden. Bei Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestpfalz) kam ein 41-Jähriger am Freitagabend von der Fahrbahn ab und fuhr in die Mittelleitplanke, wie die Polizei mitteilte. Er wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Durch den Aufprall wurde der 41-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Bei einem Auffahrunfall innerhalb einer Gruppe von Motorradfahrern an der Mosel wurden am Sonntag drei Menschen verletzt, zwei weitere Menschen erlitten Verletzungen bei einem Unfall in Bretzenheim.