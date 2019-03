später lesen Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Gartenarbeiten Teilen

Bei Gartenarbeiten in der Frühlingssonne ist im Raum Saarlouis ein Mann ums Leben gekommen. Zwei andere wurden bei einem weiteren Unglück am Samstag schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa