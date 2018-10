später lesen Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A8 Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 8 in Friedrichsthal ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Seine beiden Mitfahrerinnen erlitten am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. dpa