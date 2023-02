Interview : Warum ein Trierer Bistumspriester den Glauben an seine Kirche verloren hat

Interview Trier Paukenschlag im Bistum Trier: Einer der führenden Reformer glaubt nicht mehr an die Zukunft der römisch-katholischen Kirche und wagt deshalb einen Neuanfang. Wir haben mit dem 53-jährigen Priester Clemens Grünebach über die Gründe seiner ungewöhnlichen Entscheidung gesprochen.

Die Anfang der Woche veröffentlichte Nachricht dürfte sich in katholischen Kreisen mit rasender Geschwindigkeit verbreitet haben: „Schon gehört, dass der Trierer Bistumspriester Clemens Grünebach zu den Altkatholiken geht?!“ Der 53-jährige Dekan gehörte zu den Wegbereitern der von Rom im ersten Anlauf rüde ausgebremsten Trierer Bistumsreform. Jetzt, da auch dem Synodalen Weg ein ähnliches Schicksal droht, hat der zuletzt im Pastroralen Raum Saarbrücken eingesetzte Grünebach endgültig die Nase voll. Über die Gründe seines Wechsels sprach er mit unserem Redakteur Rolf Seydewitz.

Seit Anfang der Woche ist Ihre Entscheidung, zu den Altkatholiken zu wechseln, öffentlich bekannt. Wie waren die Reaktionen?

GRÜNEBACH Die Menschen, die sich bei mir auf den unterschiedlichen Kanälen gemeldet haben – und das waren viele – haben mich durch die Bank bestärkt. Es gab keine einzige negative Rückmeldung.

Wie erklären Sie sich das?

GRÜNEBACH Ich glaube, dass meine Entscheidung und die Begründung für diesen Schritt einen Nerv getroffen haben.

Was waren die Hauptgründe für Ihren Wechsel?

GRÜNEBACH Ich bin der Meinung, dass sich die römisch-katholische Kirche massiv und grundlegend verändern muss; auch strukturell. Genau diese Dynamik erlebe ich im Bistum Trier kaum mehr, weder bei den Menschen an der Basis noch in der Bistumsleitung. Stattdessen erlebe ich allenthalben Lähmung, Ideenlosigkeit, Frustration, Verletzungen und mangelnde Freude im Dienst und Ehrenamt.

Wie kommt es denn zu dieser Lähmung, wie Sie es ausdrücken? Vor einigen Jahren zu Beginn und auch am Ende des synodalen Prozesses im Bistum Trier herrschte doch eher Aufbruchstimmung!

GRÜNEBACH Ja, das stimmt. Gegen Ende der Synode im Jahr 2016 herrschte im Bistum Trier wirklich Aufbruchstimmung, als das Synodendokument verabschiedet und später vom Bischof in Kraft gesetzt wurde. Das Dokument war nicht nur für Trier wegweisend, sondern für die gesamte deutsche Kirche. Eine zweite Hochphase gab es in Vorbereitung der Pfarreien der Zukunft im Herbst 2019. Die Leitungsteams waren ernannt, durch die Bank hochmotivierte Frauen und Männer. Alle standen in den Startlöchern. Von diesen beiden Phasen im Bistum Trier war ich wirklich sehr beeindruckt. Mit der seinerzeit geplanten Neuaufstellung hätten wir uns den Herausforderungen der Zeit sehr gut stellen können.

Und dann kam Rom, grätschte dazwischen und die ganze Zuversicht und Aufbruchstimmung waren dahin ...

GRÜNEBACH Richtig! Ich kann mich noch gut daran erinnern. Es war der 21. November 2019: Ich kam frisch aus meiner Essener Sabbatzeit zurück, übernachtete in Schweich, als die Nachricht kam. Ich konnte es zuerst nicht glauben. Als es bestätigt war, habe ich mich wieder angezogen, bin runter an die Hotelbar und habe erst einmal einen Schnaps getrunken. Wir hatten aber immer noch die Hoffnung, dass es Rom bei wenigen kosmetischen Korrekturen belässt. Aber das ist ja dann später nicht so gekommen. Das Ganze ist nach meiner Einschätzung eine späte Auswirkung des Ersten Vatikanischen Konzils vor über 140 Jahren, als der Papst das Recht zugesprochen bekam, bis in die kleinsten Diözesen und Pfarreien hineinzuregieren und dort Entscheidungen zu fällen.

Sehen Sie Parallelen zwischen der Entscheidung vor drei Jahren und den aktuellen Querschüssen aus Rom gegen die laufende Reformdebatte in der katholischen Kirche Deutschlands?

GRÜNEBACH Absolut. Da gibt es ganz viele Parallelen.

Sie haben vor vier Jahren eine mehrmonatige Auszeit eingelegt und in einer Bäckerei gearbeitet. Hatte das auch schon damit zu tun, dass Sie mit Ihrem Job als Trierer Bistumspriester unzufrieden waren?

GRÜNEBACH Gar nicht. Im Gegenteil. Es hatte etwas damit zu tun, dass ich schon viele Jahre Pfarrer im Hochwald war und aus diesem Priester-Dasein einmal für eine Zeitlang herauswollte, um die eingefahrenen Gleise zu verlassen. Ich wollte raus ins Leben und testen, ob ich noch in Gemeinschaft leben kann. Ich lebte damals in einer Wohngemeinschaft mit Flüchtlingen. Das lag ganz auf Linie der Trierer Synode, die ja gesagt hat, wir wollen uns nicht um uns selbst drehen, sondern die Probleme der Menschen in den Blick nehmen. Ich dachte, das kannst du nicht nur theoretisch machen, sondern musst das selbst erleben.

Wie hat Bischof Ackermann Ihre Entscheidung aufgenommen?

GRÜNEBACH Der Bischof war ehrlich betroffen und überrascht. Er hat wohl bemerkt, dass ich mich in den letzten Monaten anders verhalten habe. Das ist ihm aufgefallen. Aber mit einem solchen Schritt hat er nicht gerechnet.

Hat er nicht versucht, Sie zum Bleiben zu bewegen?

GRÜNEBACH Er hat gemerkt, dass meine Entscheidung klar ist und gefallen ist. Mein Schritt ist für die römisch-katholische Kirche ein gravierender Einschnitt. Ich vollziehe demnach einen schismatischen Akt. Der Bischof ist verpflichtet, mich zu ermahnen und auf die Konsequenzen hinzuweisen. Das hat er auch getan. Aber ich war ja entschieden, als ich zum Bischof ging. Meine Entscheidung ist über die Jahre gewachsen.

Was versprechen Sie sich von Ihrem Wechsel?

GRÜNEBACH Ich verspreche mir, dass ich wieder froh und wirksam als Christ und Priester leben und arbeiten kann.

Inwiefern hat auch der Seitenwechsel des ehemaligen Speyerer Generalvikars Andreas Sturm zu den Altkatholiken Sie inspiriert?

GRÜNEBACH Ich wusste von seiner damaligen Entscheidung nichts, habe ihn erst jetzt kennengelernt. Zum Zeitpunkt von Sturms Wechsel war meine Entscheidung auch schon sehr weit ausgereift.

Was heißt, Sie haben Andreas Sturm jetzt kennengelernt? Gab es eine Art Aufnahmegespräch für Sie?

GRÜNEBACH Mit Herrn Sturm gab es kein Bewerbungsgespräch, er ist ganz normaler Priester der altkatholischen Kirche. Es gab aber natürlich Gespräche – mit Bischof Matthias Ring und – da zeigt sich ein Unterschied zur katholischen Kirche – mit der Synodalvertretung. Das ist ein siebenköpfiges Gremium von ehrenamtlich gewählten Mitliedern der altkatholischen Synode, die jährlich tagt und der Pfarrerkonferenz, die darüber abgestimmt haben, ob sie mich für geeignet halten, als Pfarrer in der altkatholischen Kirche tätig zu werden.

Ein weiterer Unterschied ist ja, dass in der altkatholischen Kirche Frauen Priesterinnen werden dürfen und die Priester auch heiraten dürfen. Inwiefern hat dies für Sie eine Rolle bei Ihrer Entscheidung gespielt?

GRÜNEBACH Das sind ja größtenteils auch Punkte, die auf dem Synodalen Weg diskutiert werden, etwa der gleichberechtigte Zugang zu den Ämtern, es den Priestern zu überlassen, in welcher Lebensform sie leben möchten, aber auch die Segnung von homosexuellen Paaren oder die ökumenische Offenheit. Das sind für mich ganz wichtige Aspekte, die mich auch dazu bewogen haben, diesen Schritt zu gehen. Die altkatholische Kirche versucht in der Tradition des Evangeliums und des frühen Christentums Antworten zu finden, die heute zeitgemäß sind.

Was muss sich in der katholischen Kirche ändern, damit nicht noch mehr Priester Ihrem Beispiel und dem des ehemaligen Speyerer Generalvikars folgen?

GRÜNEBACH Ich wünsche der römisch-katholischen Kirche, dass die Themen, die auch der Synodale Weg mitangestoßen hat, auch weltweit Beachtung finden und umgesetzt werden. Ich finde beispielsweise, dass die Macht der Bischöfe und Pfarrer begrenzt und kontrolliert werden muss. Es braucht zudem synodale Strukturen, wie aktuell in Deutschland diskutiert, nicht wie Rom sich das vorstellt. Derzeit ist doch die Vorstellung des Heiligen Vaters, dass die Gläubigen gehört werden und die Bischöfe entscheiden. Das ist ein nicht zeitgemäßes Verständnis von Synodalität. Es braucht ein gemeinsames Entscheiden. Demokratische Vorstellungen sind nicht des Teufels, sondern passen sehr gut zum Evangelium.

Was wird passieren, wenn der Reformdialog scheitert?

GRÜNEBACH: Das ist denkbar und meiner Befürchtung nach nicht unrealistisch. Wenn der Reformdialog scheitert, werden sich viele weitere Gläubige ganz aus der Kirche verabschieden. Die Austrittszahlen sind ja auch in den zurückliegenden Jahren schon stark angestiegen. Das wird so weitergehen.

Sie sprechen von den „normalen“ Gläubigen, und wie sieht's bei den Priestern aus?

GRÜNEBACH Ich kenne Priester, die das Ergebnis des synodalen Prozesses in Trier kritisch sehen. Ich kenne aber noch mehr Priester, denen es missfällt, wie Rom hier agiert hat und die darunter leiden, wie die aktuelle Lage ist. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit meiner Mitbrüder. Die meisten leisten Großartiges, kennen keine 40-Stunden-Woche und versuchen vor Ort die beste Seelsorge zu leisten. Mein Eindruck ist aber auch, dass viele die Hoffnung aufgegeben haben, dass sich schnell strukturell etwas ändert.

Wo werden Sie als altkatholischer Priester eingesetzt?

GRÜNEBACH Ich betreue künftig mit Aachen und Düsseldorf zwei Gemeinden.

Mit wie vielen Gläubigen?

GRÜNEBACH Da muss ich „noch“ passen. Das altkatholische Bistum hat bundesweit 17.000 Gläubige.

... während Sie zuletzt allein im Pastoralen Raum Saarbrücken schon 95.000 Katholiken zu betreuen hatten ...

GRÜNEBACH Ja, das sind schon ganz andere Dimensionen.

Schließen Sie denn aus, eines fernen Tages noch einmal zurückzukehren in den Schoß der römisch-katholischen Kirche?