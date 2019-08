Ein Truppenübungsplatz und zehn Standortübungsplätze im Land

Bonn/Baumholder Über einen sehr großen Truppenübungsplatz und zehn Standortübungsplätze verfügt die Bundeswehr in Rheinland-Pfalz. Zu dem Truppenübungsplatz bei Baumholder im Kreis Birkenfeld gehören auch Außenfeuerstellungen und ein Unterkunftsbereich, wie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in Bonn der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Hinzu kommen in Rheinland-Pfalz viele kleinere Militärflächen. So hat die BImA nach eigenen Angaben landesweit 112 Liegenschaften an die Bundeswehr vermietet. 97 davon sind im Eigentum der BImA. Die übrigen 15 Flächen hat sie von Dritten angemietet. Bis vor mehreren Jahren hat die Bundeswehr auch noch den Truppenübungsplatz Daaden/Stegskopf im Westerwald genutzt. Darüber hinaus sind US-Streitkräfte in Rheinland-Pfalz präsent.