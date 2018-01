später lesen Ein Verletzter bei Kaminbrand in Einfamilienhaus Teilen

Bei einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus in Mettenheim (Landkreis Alzey-Worms) ist am Montag ein Bewohner verletzt worden. Er sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizeidirektion Worms mit. Zwei weitere Personen seien unverletzt geblieben. dpa