Saarlouis : Ein Verletzter und 200.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Lebach Beim einem Feuer in einem Zweifamilienhaus in Lebach ist ein Bewohner schwer verletzt worden. Der Mann habe bei dem Brand in seiner Wohnung am Freitag eine schwere Rauchvergiftung erlitten und musste stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Hund und zehn Vögel wurden bei dem Feuer getötet. Der Sachschaden wurde auf rund 200.000 Euro geschätzt. Weitere Bewohner des Hauses hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Das zweite Obergeschoss des Zweifamilienhauses brannte den Angaben zufolge nahezu vollständig aus. Zudem seien die Wohnung im ersten Obergeschoss und der ebenerdig gelegene Keller des Anwesens durch geplatzte Wasserleitungen in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Anwesen sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

© dpa-infocom, dpa:220327-99-689306/2

(dpa)