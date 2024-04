Hunsrückflughafen Ein weiteres Flugzeug und mehr Passagiere: Das plant Ryanair in diesem Jahr auf dem Hahn

Die irische Fluggesellschaft Ryanair will auch in Zukunft weiter auf den Hahn setzen. Der Hunsrückflughafen sei wichtig für die Airline, sagte deren Marketingchef Dara Brady im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Hahn, der seit vergangenem Jahr im Besitz des Trierer Projektentwicklers Triwo ist, habe in den vergangenen 25 Jahren eine große Rolle beim Wachstum von Ryanair in Deutschland gespielt. Und man plane, in den kommenden 25 Jahren weiter vom Hunsrück aus zu fliegen und dort zu wachsen. Solange der Flughafen weiterhin die entsprechenden Voraussetzungen dafür biete, werde dieser auch vom Wachstum der Airline profitieren, sagte Brady. Konkret meinte er damit, dass Gebühren und Steuern im Rahmen bleiben müssten. Er lobte die Flufghafengesellschaft, die Triwo Hahn Airport GmbH. Sie arbeite erfolgreich daran, die Abläufe effizienter zu machen.