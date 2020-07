Natur : Ein Wolfsangriff nun auch in Stoubach

Ein Wolf hat in Stoubach an der belgisch-deutschen Grenze eine Schafherde angegriffen. Vier Schafe wurden getötet, eines ist verschwunden.

Es handelt sich um den ersten offiziell bestätigten Wolfsangriff auf dem Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien. Das hat das Netzwerk Wolf der Wallonischen Region laut der Zeitung „Grenzecho“ am Freitagabend mitgeteilt.

Genetische Analysen hätten gezeigt, dass es sich bei dem Raubtier um einen Wolf deutsch-polnischer Abstammung handelt. Die Forstverwaltung werde sich mit dem Züchter in Verbindung setzen, um die Bedingungen der Entschädigung zu erläutern. Die zuständigen Dienststellen in Deutschland und Luxemburg seien benachrichtigt worden.

Damit zieht das Raubtier in der Region immer größere Kreise. Ob auch der Angriff auf einen Kälberstall in Nidrum am 10. Juli (das GE berichtete) auf einen Wolf zurückzuzführen ist, steht noch nicht fest. Für diesen Fall seien die genetischen Analysen noch im Gange, hieß es am Freitagabend.