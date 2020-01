Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Ein Mesch hebelt mit einem Brecheisen die Tür eines Wohnhauses auf. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Trier Die Polizei in Trier hat einen flüchtigen Einbrecher kurz nach der Tat geschnappt. Der Mann habe zuvor versucht, mit Hilfe eines Brecheisens in eine Wohnung einzusteigen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa