Einbrecher flieht halbnackt aus Wohnmobil

Der reflektierende Schriftzug "Polizei" ist auf einem Streifenwagen zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Kaiserslautern Ein Einbrecher hat in einem Wohnmobil in Kaiserslautern übernachtet und ist am nächsten Morgen halbnackt vor dem Eigentümer geflohen. Er sei nur mit einem T-Shirt, einem Schuh und einem Badetuch bekleidet gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

