Einbrecher in Schule: Blutspuren hinterlassen

Einbrecher haben in einer Schule im Süden von Rheinland-Pfalz Blutspuren hinterlassen. Gestohlen wurde nichts, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen sollen sich die Täter in Kaiserslautern gewaltsam den Zugang zu gleich zwei Gebäudetrakts der Schule verschafft haben. dpa