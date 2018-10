später lesen Einbrecher kurz nach Tat von der Polizei gestellt FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Polizeibeamte haben in Riegelsberg (Regionalverband Saarbrücken) einen Einbrecher kurz nach der Tat überrascht und festgenommen. Eine Zeugin hatte den 39 Jahre alten Mann bei dem Einbruch in ein Einfamilienhaus beobachtet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. dpa