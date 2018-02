später lesen Einbrecher stehlen Schusswaffen aus Verwaltungsgebäude Teilen

Einbrecher haben aus dem Gebäude der Kreisverwaltung Kusel mehrere Schusswaffen gestohlen. Diese hätten entsorgt werden sollen und seien in einem Tresor gelagert gewesen, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mit. Einige der Waffen seien noch funktionsfähig. Die bislang unbekannten Täter waren am Wochenende durch ein Fenster in das Verwaltungsgebäude eingedrungen, dort konnten sie den Tresor öffnen. dpa