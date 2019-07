Einbrecher überraschen schlafendes Ehepaar: misshandelt

Nünschweiler Zwei Einbrecher haben in einem Haus in Nünschweiler ein Ehepaar im Schlaf überrascht und misshandelt. So hätten sie die Herausgabe eines höheren Bargeldbetrages erpresst, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

