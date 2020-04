Einbrecher vergessen ihre Ausweise am Tatort

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration.

Sulzbach Zwei junge Männer haben nach einem Einbruch in Sulzbach ihre Ausweise am Tatort zurückgelassen. Als die Einbrecher (23 und 27) am Sonntag das Haus eines älteren Paares samt Diebesgut verließen, wurden sie von einem Nachbarn gesehen, wie die Polizei mitteilte.



