Einbrecher verschütten rosafarbene Flüssigkeit in Wohnhaus

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Kaiserslautern Einbrecher haben in einem Wohnhaus in Kaiserslautern für Chaos und Zerstörung gesorgt. Die Unbekannten schütteten eine rosafarbene Flüssigkeit über Einrichtung, Wände und persönliche Gegenstände, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa