Kriminalität : Einbrecher verstecken sich unter Autos in Hinterhof

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Trier Versteckt unter zwei Autos in einem Hinterhof sind zwei Einbrecher nach einer Verfolgungsjagd in Trier überführt worden. Bei den Verdächtigen sei Diebesgut gefunden worden, das bisher nur zum Teil Einbrüchen zugeordnet werden konnte, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die beiden Männer, die mindestens in vier Wohnungen in Trier eingedrungen sein sollen, sitzen in Untersuchungshaft.

In einer der vier Wohnungen waren die Männer am Samstag vom Eigentümer überrascht worden und flüchteten, dieser konnte der Polizei aber ihre Kleidung beschreiben. Eine Frau beobachtete kurz darauf, wie zwei Männer eine hohe Mauer überstiegen und rief ebenfalls bei der Polizei an. Die Beamten umstellten den Bereich und konnte die Männer mit Hilfe eines Diensthundes finden: Sie lagen in einem Hinterhof unter zwei Autos.

