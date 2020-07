Einbruch bei Gewerbesteuern trifft Kommunen

Bad Ems Die Kommunen in Rheinland-Pfalz nehmen wegen der Corona-Krise sehr viel weniger Gewerbesteuern ein: Im ersten Halbjahr ging das Aufkommen um 18 Prozent auf 946 Millionen Euro zurück, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mitteilte.

„Ursächlich dürfte vor allem der Konjunktureinbruch sein, der durch die Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie verursacht wurde.“