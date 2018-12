später lesen Einbruch in Bäckerei FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Ludwigshafen haben Unbekannte Bargeld in vierstelliger Höhe erbeutet. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag die Eingangstür der am Wochenende geschlossenen Bäckerei mit schwerem Gerät auf. dpa