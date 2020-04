Einbruch in Metzgerei: Dieb lässt Wurstwaren mitgehen

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Homburg Ein möglicherweise hungriger Dieb ist im saarländischen Homburg in eine Metzgerei eingebrochen und hat mehrere Wurstwaren mitgehen lassen. Wie die Polizei in Homburg am Dienstagmorgen mitteilte, muss der Täter zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Eingangstür zur Metzgerei aufgehebelt haben und von dort in den Verkaufsraum gelangt sein.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa