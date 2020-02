Einbruch in Wohnhaus: Zuvor vermeintliche Polizisten vor Ort

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Kusel In ein Einfamilienhaus im Industriegebiet in Kusel ist eingebrochen worden, nachdem sich in der Umgebung Männer umgesehen hatten, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Aus dem Wohnhaus sei am Freitagnachmittag Bargeld im vierstelligen Bereich aus einem Tresor entwendet worden, teilte die Polizei am Samstag mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa