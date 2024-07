Kriminalität Einbruch in Wormser Verwaltungsgebäude - Stoff freigesetzt

Bei einem Einbruch in ein Verwaltungsgebäude der Stadt Worms in der Nacht auf Mittwoch ist eine Flüssigkeit freigesetzt worden. Der oder die Täter brachen einen Schrank auf und machten sich an Kassenautomaten zu schaffen, um darin enthaltenes Bargeld zu stehlen. In dem Gebäude ist unter anderem das Bürgerservicebüro der Stadt untergebracht. Dessen Betrieb sei bis auf Weiteres nun nur eingeschränkt möglich.