Einbruchserie: Mutmaßliche Täter auf frischer Tat ertappt

Nach einer Einbruchserie haben Ermittler in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) zwei mutmaßliche Täter auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine 18-Jährige und einen 31-Jährigen, die in der Nacht zum Donnerstag erneut versucht hatten, in einen Imbiss einzubrechen. dpa