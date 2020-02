Eine Festnahme bei Razzia in Saarbrücken

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Bei einer Razzia in einer Shisha-Bar, zwei Kiosken und mehreren Wohnungen in Saarbrücken ist am Freitagabend ein 33-Jähriger festgenommen worden. Bei ihm wurde „eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden, wie die Polizei mitteilte.



