Eine Glocke für Limburg und die Heilige Katharina

Der Dom in Limburg. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Limburg Mehr als 300 Kilo wiegt die Glocke, die im Limburger Dom höchste Töne anschlagen soll. Etwas Geduld ist bis dahin aber noch nötig - der Technik wegen.

Im Limburger Dom erklingt künftig eine zusätzliche Glocke. Mithilfe eines Krans und vor den Augen von Schaulustigen wurde die 376 Kilo schwere Glocke am Dienstag in den Südturm der Kathedrale gehoben. „Sie bildet als die höchste der acht Glocken die Klangkrone und wird auch immer als erste geläutet werden, wenn volles Geläut zu den Festen ruft“, sagte Domdekan Thomas Löhr. Gegossen wurde sie aus Kupfer und Zinn und ist Katharina Kasper, der ersten Heiligen des in Hessen und Rheinland-Pfalz liegenden Limburger Bistums, gewidmet.