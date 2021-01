Eine Halbzeit reicht nicht: Mainz verliert 2:5 gegen Bayern

München Die Rückkehrer-Qualitäten des FC Bayern München sind meisterlich. Doch der Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz macht die Bayern-Spieler auch nachdenklich. Die Rheinhessen glänzen immerhin eine Halbzeit lang.

Der FSV Mainz 05 hat trotz einer klaren Pausenführung bei Triple-Sieger FC Bayern München eine herbe Schlappe hinnehmen müssen. Der Abstiegskandidat verlor am Sonntagabend zum Abschluss des 14. Bundesliga-Spieltags mit 2:5 (2:0) in München. Joshua Kimmich (50. Minute), Leroy Sané (56.), Niklas Süle (70.) und dem zweimal erfolgreichen Weltfußballer Robert Lewandowski (76./Foulelfmeter/83.) belohnten den FC Bayern für eine herausragende Aufholjagd. Zuvor hatten Jonathan Burkardt (32.) und Alexander Hack (44.) die Mainzer in Führung geschossen.