Eine Spur in AfD-Spendenaffäre führt in Kreis Bad Kreuznach

Hargesheim In den Ermittlungen zur AfD-Spendenaffäre führt eine Spur in den Kreis Bad Kreuznach. „Laut unseren Listen kommen zwei der Spender aus Hargesheim, einige andere Namen stammen ausweislich der Postleitzahlen vermutlich aus der Umgebung“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im baden-württembergischen Konstanz am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Behörde ermittelt gegen die AfD wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das Parteiengesetz.

Das ZDF-Magazin „Frontal 21“ hatte am Dienstag berichtet, dass die AfD-Politiker Jörg Meuthen, Guido Reil sowie Alice Weidel und ihr Kreisverband laut Spendenlisten insgesamt fast 130 000 Euro aus Hargesheim und Umgebung erhalten haben sollen. Dem Beitrag zufolge sollen die Spender die Zahlungen aber nur quittiert haben, um mutmaßlich illegale Spendenflüsse über zwei Firmen in der Schweiz zu verschleiern. Die AfD wies die Vorwürfe am Donnerstag zurück.

In dem Bericht hatte „Frontal 21“ einen namentlich nicht genannten Bürger von Hargesheim zitiert: „Ich wurde angesprochen von einem Bekannten, ob wir uns ein bisschen Geld dazuverdienen wollen mit der Unterschrift für 'ne Spendenquittung. Dann wurden uns 1000 Euro zugesagt. Auf der Quittung stand die Person, für die die Spende ist, das war Meuthen. Eine Spende für seinen Wahlkreis.“ Die Quittungen wurden dem Mann zufolge um Monate zurückdatiert. Die 1000 Euro Belohnung seien gezahlt worden.

Der AfD-Bundesverband in Berlin verwies auf dpa-Anfrage auf eine Erklärung seiner Anwälte. Darin heißt es: „Es gab und gibt keine Absprachen, Vereinbarungen, Verträge und sonstige Abmachungen mit beziehungsweise zwischen der (Schweizer) Goal AG (...) und unserer Mandantin, insbesondere nicht über eine Unterstützung in Wahlkämpfen oder zu nachträglichen Vorgängen wie angeblichen Listen.“