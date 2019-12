Eine Treppe voller Kunst: Mosaik macht Pirmasens bunter

Eine Fußgängerin geht bei der Präsentation des wohl größten Mosaiks an der Felsentreppe hoch. Foto: Uwe Anspach/dpa.

Pirmasens Mit Papageien und Haubentauchern aus Keramik und Porzellan verpasst eine südamerikanische Künstlerin einem unspektakulären Nachkriegsbau eine schillernde Verkleidung. Kann aus dem Projekt mehr werden?

Steinpuzzle der Superlative: Das wohl größte Mosaik in Rheinland-Pfalz schmückt künftig eine Freitreppe im Zentrum von Pirmasens. Vertreter der südwestpfälzischen Stadt stellten das Wandbild aus bunten Vögeln und vielen Naturmotiven am Donnerstag vor. „Das Mosaik inspiriert hoffentlich auch andere Städte, Kunst im öffentlichen Raum zu ermöglichen“, sagte die chilenische Künstlerin Isidora Paz López. Unter ihrer Leitung hatten in den vergangenen 15 Monaten mehr als 100 Helfer aus 24 Ländern das Bild zusammengefügt.