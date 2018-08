später lesen Eine Verletzte und hoher Schaden an Oldtimer bei Unfall FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Ein Wagen ist an einem Stauende auf der Autobahn 3 mit hohem Tempo auf einen Anhänger aufgefahren - dabei wurde eine Frau verletzt und ein Oldtimer beschädigt. Die Frau war Beifahrerin in dem Fahrzeug des Anhängers, in dem der Oldtimer transportiert wurde. dpa