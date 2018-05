später lesen Einen Tag lang kostenlos Bus und Bahn im Saarland fahren Teilen

Twittern

Teilen



Am Weltumwelttag (5. Juni) können Busse und Bahnen im Bereich des Saarländischen Verkehrsverbundes (saarVV) kostenlos genutzt werden. Jeder könnte das Angebot wahrnehmen, das von Mitternacht an bis zur letzten Busfahrt an dem Tag gültig sei, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. dpa